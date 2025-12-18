Родителите на деца до 12 години да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година

Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда, с които се въвежда възможност родителите (осиновителите) на деца до 12 години да работят на гъвкаво работно време през цялата година.

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

На второ четене Народното събрание прие и промени в Семейния кодекс, които предвиждат възможност съдът да постанови споделено родителство. Предвижда се когато и двамата родители са заявили желание за предоставяне на упражняването на родителските права и това е в най-добрия интерес на детето, съдът да може да постанови съвместно упражняване на родителските права и задължения след развода, като определи конкретни мерки за всеки родител. Когато родителите не постигнат съгласие за някои от правата и задълженията си, съдът разрешава разногласията между тях, се посочва в разпоредбите.

Народното събрание прие на второ четене промени в Наказателния кодекс. Разпоредбите предвиждат, „който предоставя социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или социална услуга за осигуряване на подслон, без лиценз, който се изисква по закон, след като е бил наказан по административен ред за такова деяние, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от 1000 до 5000 лв. Санкцията се прилага и за лице, което управлява или представлява юридическо лице, предоставящо социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или социална услуга за осигуряване на подслон без лиценз и е бил наказан по административен ред за такова деяние.

Затвор от една до шест години и глоба от 5000 до 20 000 лв., е предвидената санкция, ако деянието е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ; с цел имотна облага, прие парламентът.

Лишаване от свобода от две до осем години и глоба от 10 000 до 50 000 лв. ще бъдат налагани, когато деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; представлява опасен рецидив.

Народното събрание реши да отпадне изискването професионалните потребители на продукти за растителна защита да имат най-малко средно образование. Това стана с приети на две четения в едно заседание промени в Закона за защита на растенията, внесени от Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

