Решение на Светия Синод за участие на Българския патриарх и представители на БПЦ-БП във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от основаването на списание „Теология“, Солун

Писмо вх. № 367/25.06.2025 г. на Атинския архиепископ Йероним ІІ с отправена покана до Българския патриарх, който да вземе участие във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от основаването на списание „Теология“ на тема: „Втората международна научна конференция за 100 години на списание „Теология“. Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква и богословие в цифровата епоха“, която ще се проведе в периода 29 – 30 септември т.г. в гр. Солун.

След проведено гласуване Св. Синод Р Е Ш И:

Делегацията да бъде оглавена от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, който да бъде придружен от Неврокопския митрополит Серафим и Врачанския митрополит Григорий, които да посетят Солун в периода 29 – 30 септември т.г. и да представляват БПЦ – БП на горепосочената конференция.

„За“ горното решение гласуваха:

Българският патриарх и митрополит Софийски Даниил, на САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф, Великотърновски митрополит Григорий, Ловчански митрополит Гавриил, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопски митрополит Серафим, Врачански митрополит Григорий, Видински митрополит Пахомий.

„Против“ горното решение гласуваха:

Пловдивски митрополит Николай, Русенски митрополит Наум, Старозагорски митрополит Киприан, Доростолски митрополит Яков и Сливенски митрополит Арсений.

От заседанието отсъстваха:

Плевенски митрополит Игнатий и Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний.

