Република България взе участие в 46-та Министерска конференция на Франкофонията в Кигали, Руанда

Българска делегация взе участие в 46-та Министерска конференция на Франкофонията, която се състоя на 19 и 20 ноември в гр. Кигали, Руанда.

Министрите и ръководителите на делегациите на държавите-членки приеха „Апела от Кигали за ускоряване напредъка в областта на равенството между жените и мъжете във френскоговорящия свят“.

По време на заседанието бе представен Доклад за България по механизма за наблюдение на Декларацията за френския език в езиковото многообразие на Международната организация на Франкофонията (МОФ).

Ръководителят на българската делегация Н.Пр. Радка Балабанова – Рулева, извънреден и пълномощен посланик на Република България във Франция, представител на Президента на Република България към Международната организация на Франкофонията изрази своето задоволство от високата оценка за активния ангажимент на страната ни в популяризирането на френския език, отразен в доклада. Тя отбеляза, че голям дял от активното участие на Република България във Франкофонията е насочен към образованието и младите хора и акцентира върху инвестициите, които е направила страната ни през изминалите десетилетия, включително и с институционална и материална подкрепа за структурите на Международната организация на Франкофонията със седалище в София Регионалния център на Франкофонията за Централна и Източна Европа (CREFECO) и Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ).

В тази връзка посланик Балабанова изрази несъгласието на Република България с изненадващото и прибързано решение за прекратяване на дейността на Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ) и бюрото на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) в София, взето от ръководството на Университетската агенция на Франкофонията в нарушение на тристранното международно споразумение между правителството на Република България, МОФ и УАФ, подписано през 1994 година.

Българската делегация подчерта, че присъствието на СИФАМ и УАФ в Република България е стратегически и политически приоритет. То подчертава не само важността на франкофонското висше образование, но има своето политическо, икономическо и културно значение. Беше изразена готовността на Република България да предприеме всички необходими мерки за възобновяването на дейностите на СИФАМ и бюрото на УАФ в София.

