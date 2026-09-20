Покупката на автомобил не приключва с подписването на договора и получаването на ключовете.

След придобиването на колата идва и една от най-важните административни процедури – регистрацията в КАТ. Независимо дали автомобилът е закупен в България или е внесен от чужбина, е важно да знаете какви документи са необходими, как протича процедурата и какви срокове трябва да спазите.

В какъв срок трябва да регистрираме автомобила?

При придобиване на вече регистрирано превозно средство новият собственик трябва да го регистрира на свое име в съответната служба на „Пътна полиция“. Срокът е до един месец от придобиването.

Не е добра идея процедурата да се оставя за последния момент. При неспазване на законовите срокове могат да възникнат допълнителни административни проблеми и санкции.

Къде се извършва регистрацията?

Регистрацията се извършва в съответното звено на „Пътна полиция“ – КАТ, според постоянния адрес на собственика, а при юридическите лица – според установените правила за регистрация на фирмен автомобил.

В зависимост от случая може да се наложи автомобилът да бъде представен на място за идентификация.

Какви документи са необходими?

Точният комплект документи зависи от това дали автомобилът е купен в България, внесен е от държава от ЕС или от държава извън Европейския съюз.

Обичайно трябва да подготвите документ за самоличност, документ за собственост на автомобила, регистрационните документи, валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и останалите документи, изисквани според конкретния вид регистрация.

При автомобил, внесен от чужбина, могат да бъдат необходими допълнителни документи за предишната му регистрация, произхода и съответствието му с приложимите технически изисквания. При внос извън ЕС може да има и допълнителни митнически изисквания.

Регистрация в КАТ – стъпка по стъпка

1. Подгответе всички документи. Преди посещението в КАТ проверете внимателно дали разполагате с необходимите оригинали и документи за конкретния автомобил.

2. Осигурете валидна „Гражданска отговорност“. Задължителната автомобилна застраховка трябва да бъде уредена съобразно изискванията за регистрацията.

3. Представете автомобила, когато това се изисква. При определени регистрации КАТ извършва идентификация на автомобила, включително проверка на идентификационния номер (VIN).

4. Подайте документите. След необходимите проверки документите се подават за извършване на регистрацията или промяната на собствеността.

5. Платете съответните държавни такси. Размерът им зависи от извършваната административна услуга и от това дали се издават нови регистрационни табели и документи.

6. Получете регистрационните документи и, когато е приложимо, табелите. След приключване на процедурата автомобилът вече е регистриран на името на новия собственик.

Трябва ли да сменяме регистрационните номера?

При покупка на автомобил, който вече е регистриран в България, смяната на регистрационните табели не е автоматично задължителна само защото собственикът се сменя. Конкретната процедура зависи от състоянието на табелите и обстоятелствата по регистрацията.

Това спестява както време, така и част от разходите при прехвърлянето на употребяван автомобил.

А ако автомобилът е внесен от чужбина?

При първоначална регистрация на внесена кола процедурата обикновено е по-обширна. КАТ трябва да идентифицира автомобила и да провери представените документи.

Особено внимание трябва да се обърне на документите за собственост и предишна регистрация. Ако автомобилът идва от държава извън ЕС, трябва предварително да бъдат уредени и приложимите митнически формалности.

Добре е още преди покупката на автомобил от чужбина да проверите дали разполагате с всички документи, които ще бъдат необходими за регистрацията му в България.

Колко време отнема регистрацията в КАТ?

Самата процедура може да бъде приключена в рамките на едно посещение, когато документите са изрядни и няма необходимост от допълнителни проверки. Реалното време обаче зависи от натовареността на съответното звено на КАТ и от вида на регистрацията.

Липсващ документ, несъответствие във VIN номера или проблем с документите от чужбина може значително да забави процедурата.

Най-честите грешки при регистрация на автомобил

Една от най-честите грешки е посещението в КАТ с непълен комплект документи. Друг проблем е отлагането на регистрацията до изтичането на законовия срок.

При автомобили втора употреба е важно още преди покупката да бъдат проверени VIN номерът и документите на автомобила. При внесените автомобили трябва да се обърне особено внимание на оригиналните чуждестранни регистрационни документи.

Как да си спестим време в КАТ?

Преди да тръгнете, проверете актуалните изисквания за конкретния вид регистрация. Подредете предварително всички документи и проверете дали данните за собственика и автомобила съвпадат.

Така една процедура, която често изглежда сложна, може да премине сравнително бързо.

Накратко

Регистрацията на автомобил в КАТ е задължителна стъпка след придобиването на превозно средство. Най-важното е да спазите едномесечния срок, да подготвите необходимите документи и предварително да проверите дали за вашия конкретен случай се изисква представяне на автомобила и издаване на нови регистрационни табели.