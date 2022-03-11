Разписание на зелените коридори за евакуация на гражданите от Украйна за 11 март 2022 г.
Във връзка със силно влошената обстановка в Украйна и осигурените „зелени коридори“ за напускане на гражданското население на страната призоваваме абсолютно всички български граждани и членове на техните семейства да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна.
Прилагаме актуалното за 11 март 2022 г. разписание:
Графік руху Укрзалізниці на 11 березня.
Всички евакуационни влакове по направление изток-запад са безплатни, включителни и международните (с изключение на Унгарските железници).
Киев:
06:23 – №114, 142 Львів – Лиман
07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
08:00 – №705 Дарниця – Львів
12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ
13:34 – №114/142 Лиман – Львів
14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
15:02 – №55 Київ – Рахів
17:00 – №743 Київ – Львів
17:12 – №13 Київ – Солотвино
17:42 – №792 Київ – Кременчук
17:42 – №790 Київ – Кропивницький
18:30 – №81 Київ – Ужгород
19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
19:48 – №95 Київ – Рахів
20:05 – №29 Київ – Ужгород
20:12 – №49 Київ – Трускавець
20:21 – №59 Київ – Чоп
20:21 – №57 Київ – Ворохта
21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
21:15 – №105 Київ – Одеса
21:22 – №97 Київ – Ковель
21:50 – №15 Харків – Рахів
22:03 – №149 Полтава – Чернівці
22:22 – №7 Київ – Чернівці
22:37 – №91 Київ – Львів
22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород
22:49 – №138 Хмельницький – Лиман
23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
07:15 – ІС+ Харків – Львів
12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
15:09 – №15 Харків – Рахів
19:27 – №795 Харків – Дніпро
21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
21:43 – №7 Харків – Одеса
22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ
Рейси по ст. Дніпро:
06:23 – №796 Дніпро – Харків
08:16 – №738 Запоріжжя – Київ
14:00 – №731 Дніпро – Львів
14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
Рейси по ст. Вінниця:
00:28 – №105 Київ – Одеса
00:58 – №078 Одеса – Ковель
01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
02:35 – №771 Київ – Хмельницький
03:42 – №060 Чоп – Київ
03:42 – №058 Ворохта – Київ
03:54 – №106 Одеса – Київ
04:31 – №081 Ужгород – Київ
04:42 – №050 Трускавець – Київ
06:03 – №056 Рахів – Київ
06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
16:41 – №772 Хмельницький – Київ
17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
18:07 – №055 Київ – Рахів
19:38 – №138 Хмельницький – Лиман
20:50 – №716 Львів – Київ
21:45 – №081 Київ – Ужгород
22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
23:17 – №049 Київ – Трускавець
23:26 – №057 Київ – Ворохта
23:26 – №059 Київ – Чоп
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз можемо анонсувати наступне:
Краматорск
Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00
Харков
Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днипро
П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00
Кривой Рог
Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00
Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50
Одеса
Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32
Житомир
Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00
Жмеринка
Поїзд 7904 Жмеринка – Львів, 14:00
Авдіївка
Поїзд 7931 Авдіївка – Дніпро, 15:00
Пълен списък на международните евакуационни влакове за 11-ти март 2022 г.:
Полша
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Унгария
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.
Словакия
№ 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
№ 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.
Румъния
Одеса – Тульча (Румунія) вирушає о 23:23.
Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция „Ситуационен център“: +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.