петък, август 15, 2025
Размерът на вноската по чл. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт за месец юли 2025 г. е 0 (нула) лева

Редактор

С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Размерът на месечната вноска по чл. 1 от закона се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15 – то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за месец юли 2025 г. е в размер на 0 (нула) лева, тъй като тя се определя върху нефтопродуктите, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, а съгласно получените от Агенция „Митници“ данни за месец юли 2025 г. няма изведени от данъчен склад нефтопродукти с код по КН 27 10, произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия.

