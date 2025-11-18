Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще участва в Парламентарния форум за демокрация 2025, организиран на 19 ноември 2025 г. от Европейския парламент в Брюксел.

Основна цел на форума е заздравяване на партньорствата между законодателните институции за укрепване на демократичните процеси. В него ще участват представители на националните парламенти на държавите членки на ЕС, членове на Европейския парламент, представители на парламентарни мрежи и водещи експерти.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и председателят на датския парламент Сьорен Гаде ще направят обръщения на откриването на Парламентарния форум за демокрация 2025. Ще бъдат представени стратегии и добри практики за укрепване на доверието в демокрацията и нейните институции с акцент върху движенията на местно ниво, гражданското участие и ангажирането на младежите в демократичните процеси.

Предвижда се председателят на Народното събрание Рая Назарян да направи изказване в рамките на първата сесия на форума на тема „Укрепване на парламентарната демокрация чрез гражданско участие“. Мнения по нея ще представят също председателят на португалския парламент Хосе Педро Корея де Агиар-Бранко, председателят на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент Свен Симон и заместник-председателят по връзките с европейските организации на гражданското общество, включително Европейската гражданска инициатива Николае Штефънуца.

Facebook

Twitter



Shares