Рая Назарян: България вече е разпознаваема като лидер във високите технологии и изкуствения интелект

България е не само страна с хилядолетна история и богата култура, но и хъб за иновации, отбеляза заместник-председателят на Народното събрание Рая Назарян в Българския павилион на ЕКСПО 2025 в Осака.

Българска парламентарна делегация, водена от заместник-председателя на Народното събрание и председател на Групата за приятелство България – Япония Рая Назарян, е на посещение в Япония. В нея са и народните представители Деница Николова (ГЕРБ-СДС), Даниел Лорер („Продължаваме промяната – Демократична България“), Мая Димитрова („БСП – Обединена левица“) и Тошко Йорданов („Има такъв народ“).

България става все по разпознаваема не само в Япония, но и по света, като лидер във високите технологии и изкуствения интелект, заяви Рая Назарян. Българското участие в ЕКСПО 2025 е вълнуващ разказ за историята и културата на нашата древна страна, но и разказ за иновациите и визията на България за бъдещето, посочи Рая Назарян.

Заместник-председателят на Народното събрание посочи, че само преди ден България отбеляза Деня на своята Независимост – празник на извоюваното достойнство на един древен и горд народ, който заслужава проспериращо бъдеще за своите граждани. Тя се обърна към представителите на българската общност, които са се установили трайно в Япония, и подчерта, че техният талант и успешна реализация са безценен капитал за България.

Рая Назарян посети Павилиона на Осака и Националния павилион на Япония. Тя поздрави организаторите на ЕКСПО 2025 и подчерта, че Световното изложение е събитие, което вдъхновява милиони хора с авангардни идеи и инициативи, които формират облика на бъдещето. Тя отправи послания в книгата за почетни гости в павилионите на Италия, на Осака и в Националния павилион на Япония. Делегацията посети и павилионите на Сингапур и Саудитска Арабия като страна-домакин на Експо 2030.

Facebook

Twitter



Shares