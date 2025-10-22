Ръководството на МВР и висшият мениджмънт на столични молове обсъдиха оптимизирането на охраната в търговските центрове

Министър Даниел Митов: Не търсим кампанийност, а действащи мерки, които да създадат трайно усещане за спокойствие

Министърът на вътрешните работи и професионалното ръководство на МВР проведоха работна среща с представители на висшия мениджмънт на големите търговски обекти в столицата. Целта на срещата беше да се набележат бързи и конкретни мерки за подобряване на сигурността на посетителите и търговците през зимни месеци, когато концентрацията на хора е много по-висока, особено по време на предстоящите празници.

Поканихме Ви, за да обсъдим каква организация сме създали – ние и Вие, и какво можем да подобрим в охраната на търговските обекти. Защото необходимост от подобрение очевидно има – обърна се към присъстващите министър Митов. Той добави, че МВР не търси кампанийност, а действащи мерки, които да създадат трайно усещане за спокойствие на жителите и гостите на столицата, които посещават големите търговски центрове.

Бяха коментирани оптимизирането на числеността и подготовката на служителите, ангажирани с охраната, както и надграждането на системите за видеонаблюдение. Обсъдени бяха и дългосрочни мерки, които са свързани с нормативни и законодателни промени. Полицията може да предостави методическа помощ на охранителните фирми – по отношение на разполагане на камерите и служителите на подходящи точки в обектите, как да разпознават рисковите групи и потенциалните правонарушители и т.н. – за да бъдат действията им по-ефективни. Ще осигурим и присъствие, но нека това не е панацея – работата на полицая е на улицата, да реагира на сигнали и инциденти от всякакъв характер, коментира ръководството на МВР.

От страна на министерството в срещата участваха още главният секретар главен комисар Мирослав Рашков, заместник-министър Тони Тодоров, директорите на ГД „Национална полиция“, ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и СДВР – главни комисари Захари Васков, Николай Николов и Любомир Николов.

