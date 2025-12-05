Ръководството на МО проведе среща с Корпуса на военните аташета, акредитирани в България

По традиция в навечерието на Коледните и Новогодишни празници министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе среща с представители на Корпуса на военните аташета, акредитирани във и за Република България.

В срещата участваха 30 военни аташета, представители на 23 държави, както и заместник-министрите на отбраната Аделина Николова и Радостин Илиев и заместник-началниците на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов и генерал-лейтенант Красимир Кънев.

Във фокуса на разговорите беше постигнатият напредък в развитието на сътрудничеството в областта на отбраната. Министър Атанас Запрянов представи пред военните дипломати приоритетите на отбранителната политика на страната, нейния принос към инициативите на ЕС за укрепване на европейската отбрана и към развитието на отбранителните способности на НАТО, както и перспективите за развитие и модернизация на Въоръжените сили. Той благодари на военните аташета за тяхната работа в интерес на ползотворното двустранно военно сътрудничество.

Чуждестранните военни дипломати са обединени в Корпус на военните аташета – София, чиято дейност се ръководи от полковник Василе Онесимюк, аташе по отбраната на Румъния. Негов заместник е подполковник Небойша Вуянац, аташе по отбраната на Република Сърбия. Капитан трети ранг Кристин Д. Моър, помощник-военноморски аташе на Съединените щати, има отговорната задача да координира финансовите въпроси на Корпуса.

