Радев в Добрич: Не се страхуваме да бъдем вашият глас

На 30-ти октомври Xiaomi отбеляза още един важенмомент в развитието на бизнес модела си New Retail: 10 000-ият магазин на компанията в континентален Китайбеше открит в Шенжен, Гуандун. Той се намира сред единот най-оживените търговски райони в града в изцялосамостоятелна сграда от 600 квадратни метра, оборудвана с огромен 3D LED дисплей. Лей Джун, основател, председател и главен изпълнителендиректор на Xiaomi, отбеляза откриването на 10 000-ия магазин в своя акаунт в Twitter. Лу Вейбинг, партньор и старши вицепрезидент на Xiaomi Group, президент накомпанията за региона на Китай, президент намеждународния отдел и генерален мениджър на брандаRedmi, сподели: „Откриването на 10 000-ия Xiaomi магазин отбеляза етап, който поставя ново начало в New Retail бизнес модела на Xiaomi.“ Лу Вейбинг отбеляза, чебез значение как върви бизнесът на компанията, първоначалната визия на Xiaomi New Retail винаги щеостане същата: да работи в посока всеки любител накомпанията да има Xiaomi магазин близо до дома си, позволявайки на всеки да изживее и да притежаваневероятни продукти на Xiaomi на разумни цени.” 10 000-ият магазин на Xiaomi олицетворява най-новатаконцепция „Xiaomi Store 4.0“ с минималистичен стил и усещане за футуристична технология. Обектът е също и многофункционален магазин, който осигурява кактопродажби, така и услуги. Клиентите могат да тестват и дазакупят почти всички продукти на Xiaomi, включителнофлагман смартфоните като Xiaomi