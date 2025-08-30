Радев: Санкционирани за корупция от стратегическите ни партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка

Санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане! Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Шумен днес, където откри Европейската младежка олимпиада по информатика, която ще продължи до 4 септември.

Държавният глава подчерта, че няма да допусне управляващите да оправдават и пропуските в своите действия с липсата на титуляр за позицията на главен секретар на МВР. „Отговорността за качеството на работата на Мирослав Рашков и неговата политическа безпристрастност лежи изцяло върху правителството“, подчерта още Румен Радев.

Няма как да не се съглася с думите на премиера, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение, посочи още държавният глава, попитан за очакванията си към новия политически сезон. Президентът изрази надежда, че управляващите си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи на техните собствени действия и изолирането на българските граждани от вземане на ключови решения за бъдещето на страната. „Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернатива на сегашното управление ще бъде все по-търсена“, каза още Румен Радев.

Попитан на какъв етап е процесът по назначаване на български посланици за дипломатическите ни мисии зад граница, държавният глава уточни, че имената им вече са съгласувани с изпълнителната власт, като оттук-нататък следват процедури по одобряването им от съответните приемащи държави. „След това ще издам и своя указ“, допълни той.

Помолен да коментира предстоящото посещение на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в България в контекста на предизвикателствата пред сигурността на Европейския съюз, държавният глава подчерта, че страната ни трябва да гради собствен отбранителен капацитет, с който да допринася за общата политика за сигурност на ЕС, както и за повишаване на отбранителния потенциал на НАТО.

