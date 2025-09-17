Радев: Самоувереността на управляващите е измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а негодуванието сред българите расте

Самодоволството и самоувереността на управляващите са измамни, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а и от ситуацията извън парламента, а българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте.

Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос за предстоящото гласуване в Народното събрание на вот на недоверие срещу правителството.

„Партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха настоящата управляваща коалиция, която обслужва една политическа сила и тя все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление“, посочи президентът. Държавният глава добави, че на фона на претенциите на председателя на тази партия към други политически лидери и партии, че не знаят как живеят хората, стои и въпросът къде и как живее и как пътува самият лидер на тази политическа сила.

Попитан за съгласувателната процедура за назначаване на председател на ДАНС, президентът отговори, че тя е приключила с писмен отказ на държавния глава по отношение на предложението на Министерския съвет.

„Борисов трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер в България и го убедих да инвестира тук, защото наистина България предлага прекрасни възможности за инвестиции“, посочи президентът, помолен да коментира думи на председателя на ГЕРБ, като отхвърли неговите твърдения, че има намерения да възпрепятства реализацията на инвестицията на германския отбранителен концерн у нас. Държавният глава добави, че изцяло на изпълнителната власт принадлежи отговорността как ще реализира тази инвестицията и в какво.

„Когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, за нередности, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм го правил“, заяви още Румен Радев, попитан за проведената на „Дондуков“ 2 среща, по повод журналистическо разследване за множество нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот, за които президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи.

