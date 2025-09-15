Радев: Просветеният и образован народ е неуязвим за демагогиите и всякакви домогвания

Всички успехи в новата история на България се дължат на образования и посветен на каузата на просветата, независимостта и свободата български народ. Просветеният, образован народ е неуязвим за демагогиите и всякакви домогвания. Това заяви държавният глава Румен Радев пред журналисти след като участва в тържественото откриване на учебната година в София.

Президентът посочи, че голямото предизвикателство пред обществото ни днес е как да гарантираме достойното бъдеще на България, което е немислимо без образование. „Образование обаче, което да развиваме както на основата на модерните технологии, така и на основата на богатите традиции в нашата образователна система и просветителската мисия на образованието“, допълни Румен Радев. По думите му това трябва да бъде неотменима задача на всяка държавна политика. Президентът посочи също така, че образованието трябва не само да дава знания, а и да възпитава в родолюбие и да изгражда достойни личности на България. Това е нашата обща отговорност, защото от неговия подем зависи нашето бъдеше, заяви президентът Радев.

На този наистина прекрасен български празник на нашите деца не искам да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие, посочи още държавният глава в отговор на въпрос за внесения в Народното събрание пети вот на недоверие.

Всяка, дори регионална дирекция, на което и да е министерство, има служебни автомобили“, посочи президентът в отговор на въпрос за приетите на първо четене в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание промени в Закона за Националната служба за охрана. Той допълни, че Администрацията на президента е единствената държавна институция, която не разполага със служебни автомобили. „Няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, парк, коли, шофьори“, каза още президентът. Запитан какво се цели с това законодателно предложение, държавният глава посочи, че целта е противопоставяне. „Днес няма да си губим времето с такива злободневни теми. Нито с други министерства, които се оплетоха с разни лъжи, нито с признанията от вчера на г-н Борисов, че магистрала „Хемус“ ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували“, посочи Румен Радев.

Facebook

Twitter



Shares