Радев: Проблемът с безводието е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърляне на отговорността на местната власт

Очаквам тези, които взимат решения в държавата и разпределят обществения ресурс, да дойдат в Плевен и да докажат, че наистина мислят и работят за хората, заяви държавният глава

Изразявам своята солидарност с гражданите на Плевен и региона, както и с хилядите българи от страната, които са измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до вода. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти днес в Плевен, където проведе работна среща с кмета на града Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в региона.

„Проблемът е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърлянето на отговорността на местната власт. Очаквам по-голяма ангажираност и още по-голяма помощ от различни институции“, заяви след разговора в общината държавният глава и подчерта, че тези, които взимат оперативните решения в държавата, разпределят обществения ресурс, упражняват контрол и дори гарантират, че денонощно мислят за хората, трябва да дойдат и да докажат това на място. „Ако не могат да свършат нещо полезно, то най-малкото да изразят солидарност и съпричастност със състоянието на този проблем“, каза още Румен Радев. Президентът отбеляза, че каквито и технически средства и решения да се прилагат за справяне с безводието, трябват отговори на важни въпроси – къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, които се отпускат за ВиК, как се отпускат и оползотворяват? Къде са 500 милиона, предвидени за язовири и как се строят водопроводи? Как се изгребват инертни материали незаконно от корита на реки?

Президентът заяви, че хората на терен в Плевен са мобилизирани и правят всичко по силите си с наличните ресурси, технологии и експертиза за осигуряване на по-голямо постъпване на вода в града и оптимизация на водопреносната мрежа. За постигането на дългосрочно решение за Плевен Румен Радев открои нуждата от координация между всички институции на всички нива, и допълни, че очакванията в момента са насочени към аварийни и краткосрочни мерки. „Трябва да има внимание и помощ към хората, които денонощно работят на място и си вършат работата“, каза държавният глава след срещата в общината, в която участваха и представители на ръководството на общината, на Басейнова дирекция и „Напоителни системи“. По време на срещата Румен Радев посочи, че расте броят на сигналите на граждани, получени в институцията, и е наложително да се разсеят всички съмнения на хората за злоупотреби или неправилно управление на наличните ресурси. На срещата от местната власт запознаха президента с предприетите мерки за овладяване на ситуацията с въведения воден режим, както и назначените проверки по различни сигнали.

В отговор на въпрос за побоя над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, Румен Радев посочи, че начинът на управление и говорене на най-високо ниво, дори от парламента и политическите партии, се пренася и върху хората. „Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани. Когато не може да го направи даже за директор на областна дирекция на МВР, вече говорим наистина за разпад на държавността. Виждаме го навсякъде по улиците на България и това е наистина трагично“, каза още президентът и подчерта, че този разпад трябва да спре.

Попитан за случая с GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при посещението й в България в неделя, Румен Радев заяви, че това е измислен скандал. По думите на президента няма постъпила официална информация за смущения от такъв вид, включително от стотиците прелитащи самолети над България и ВВС. В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, се продължава по други средства – VOR, ILS, DME и т.н., каза още той.

Помолен да коментира има ли възможност да промени позицията си за назначаването на председател на ДАНС, Румен Радев заяви, че вече обявил решението си, а оттук нататък на ход е Министерски съвет. „Не искам да коментирам процесите в службата, но информацията, с която разполагам, ми е достатъчна, за да взема съответните решения“, категоричен бе президентът.

В Плевен президентът разговаря с ръководството на Медицинския университет във връзка с откритото писмо на Академичния съвет на учебното заведение до институциите по повод водната криза и отражението й върху здравеопазването, образованието и перспективите за развитие на региона. Проф. д-р Добромир Димитров представи перспективите за развитие на университета и интегрирането на високотехнологични решения в обучението.

