Радев: Приятелските отношения и доверието между България и Китай създават благоприятни предпоставки за всестранно задълбочаване на икономическото партньорство

Приятелските отношения и доверието между България и Китай създават благоприятни предпоставки за всестранно задълбочаване на икономическото партньорство.



Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция днес със заместник-министъра на търговията на Китайската Народна Република Лин Дзи и представители на китайска бизнес делегация, която е на посещение в България по повод предстоящата осемнадесета сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. В делегацията са включени представители на компании с дългогодишни традиции на европейския пазар, които проявяват интерес за инвестиции в България.

В срещата участваха посланикът на Китай в България Дай Цинли, генералният директор на Отдела по европейски въпроси на КНР Ю Юантанг, заместник-генералният директор на Отдела за външни инвестиции и икономическо сътрудничество Уанг Ци, директорът на Отдела по външна търговия Лиу Хонгян.

„Китай е изключително важен икономически партньор за България, чийто технологичен прогрес наблюдаваме с интерес“, посочи българският президент в началото на срещата, като отчете възходящото развитие на икономическите отношения между двете държави през последните години. Румен Радев подчерта, че официалното му посещение в КНР през 2019 г. по покана на китайския държавен глава Си Дзинпин е довело до издигането на двустранните отношения до ниво на стратегическо партньорство, което по думите му, може да бъде изпълнено с реално съдържание чрез засилване на сътрудничеството в областта на високите технологии, изкуствения интелект и инвестициите с висока добавена стойност.

Пред представителите на китайския бизнес държавният глава открои предимствата на страната ни за привличане на чуждестранни инвестиции, сред които са стратегическото географско положение, ниските оперативни разходи, благоприятната данъчна политика, както и динамичното технологично развитие на България в областта на изкуствения интелект, АЙТИ и аутомотив сектора.

„Възможностите са огромни. Фирмите ни са гъвкави и могат да предложат надеждно партньорство в кратки срокове, а България е на най-късия път до Европа, предлагайки всички предимства за производство и като логистичен център в ЕС“, посочи още Румен Радев. Развитието на трансграничната пътна инфраструктура, преминаваща през страната ни, гарантира висока доходност на инвеститорите в този сектор, посочи още президентът, акцентирайки върху огромния ръст на транспорта на стоки през българо-турската граница, която от 2024 г. е най-натоварената в света. Обща бе позицията, че развитието на Транскаспийския международен транспортен коридор, с което България е силно ангажирана в партньорство със страните от Централна Азия, е ключов фактор за подобряването на свързаността между Китай и Европа.

Заместник-министърът на търговията на Китай Лин Дзи благодари за възможността да бъде проведена среща с президента на България и подчерта, че засилването на бизнес връзките между двете страни ще доведе до закономерно сближаване между двата народа. „Стратегическото ни сътрудничество ще отиде толкова надалеч, колкото повече се задълбочава икономическото ни партньорство“, каза още Лин Дзи.

