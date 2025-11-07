Радев: Освобождаването на българските медици в Либия бе изпитание не само за България, но и за моралната сила на международната общност

Държавният глава удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 година Антъни Лейдън

Години наред шестима невинни български граждани бяха лишени от свобода с несправедливи обвинения. В онези години българският народ прояви завидно единство, солидарност и вяра в справедливостта, но този безпрецедентен казус се превърна не само в изпитание за България, но и за моралната сила на международната общност. Това заяви държавният глава Румен Радев на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2днес, на която удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 година Антъни Лейдън.

Отличието се връчва на дипломата за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри, за укрепването на приятелските отношения между България и Обединеното кралство и за утвърждаването на хуманните и европейски ценности в международните отношения.

В приветствието си държавният глава отбеляза, че историята на спасяването на медиците ни в Либия ще остане завинаги в летописите на съвременната българска държавност, а несправедливото дело срещу тях бе тежко национално изпитание. „Тяхната съдба се превърна в символ на човешкото страдание, но и на несломимата вяра, че доброто и справедливостта ще възтържествуват“, каза Румен Радев. По думите на държавния глава в този труден период до страната ни са застанали истински приятели, които са показали, че европейската солидарност е нещо повече от лозунг. „Европа, чрез хора като Н. Пр. Антъни Лейдън, показа ясно, че европейската солидарност е изпълнена с дълбоко съдържание, взаимодействие, взаимно доверие и подкрепа в името на човешкото достойнство“, посочи още президентът.

В приветственото си слово Румен Радев открои търпението, доблестта и човешката съпричастност, които посланик Лейдън проявява в моменти, когато съдбата на сънародниците ни изглежда обречена. „Със своя професионализъм, личен авторитет и морална твърдост, той се превърна в истински мост между две различни култури и ценностни системи, между страданието и надеждата“, каза президентът, като допълни, че дипломатът недвусмислено е показал в онзи период как диалогът и съпричастността могат да бъдат по-силни от политическите декларации. Мандатът на посланик Лейдън в Либия надхвърли далеч рамките на неговия служебен дълг и се превърна в истинска кауза в защита на човешкия живот и справедливостта, подчерта държавният глава.

Румен Радев изтъкна още значението на усилията, които в онези моменти полага съпругата на Антъни Лейдън – Джозефин. Моралната подкрепа и високата ерудираност в комуникацията с либийската общественост на госпожа Джозефин Лейдън допринесоха за изграждането на доверие и за решаването на този хуманен казус, допълни президентът, като подчерта съществените заслуги на съпругата на дипломата в укрепването на европейската солидарност и намирането на благоприятна развръзка на случая.

В приветствието си Румен Радев припомни и за проявената съпричастност и усилия на тогавашния президент на Франция Никола Саркози и съпругата му за освобождаването на българските медицински сестри. „Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност“, каза още президентът. Държавният глава Румен Радев изрази подкрепата си за декларациите на президентите Петър Стоянов (1997-2002 г.) и Георги Първанов (2002-2012 г.), на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за освобождаването на Саркози като свой дълг и отправи призив към европейските политици и общественици за неговото освобождаване.

Посланик Антъни Лейдън от своя страна благодари за връченото отличие, като подчерта трудностите, пред които е била изправена българската и европейска дипломация в разрешаването на случая с българските медици в Либия. „Не чувствам, че заслужавам лично признание, но предвид случващото се в Триполи в онзи момент имах възможността да помогна и се отзовах. Получих обаждане с думи на благодарност от медиците след освобождаването им и това бе предостатъчно за мен. Искам да изкажа искрената си благодарност за честта, която ми оказахте. Благодаря сърдечно“, заяви още Антъни Лейдън

Facebook

Twitter



Shares