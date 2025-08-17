Радев: Онези, които плячкосаха „Булгартабак“ и КТБ и прокараха набързо скандалните поправки в Закона за държавната собственост, сега се правят на загрижени за обществения интерес

За да има диалог между институциите, той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира, подчерта държавният глава

Взаимодействието между институциите става все по-трудно, защото решенията на изпълнителната власт се вземат извън нея и й се свеждат за изпълнение. За да има диалог между институциите, той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира. Това заяви днес пред журналисти президентът Румен Радев.

Относно реакциите на управляващите за наложеното вето върху промените в Закона за държавната собственост Румен Радев подчерта, че онези, които плячкосаха „Булгартабак“ и КТБ и които прокараха набързо скандалните поправки, сега се правят на загрижени за обществения интерес. Когато тези процеси се осветлиха, мераклиите да се облажат бързо се разбягаха от прожекторите, посочи президентът и отбеляза необходимостта точно заради това обществото да държи тази тема във фокуса на вниманието си.

Държавният глава заяви, че предишната сглобка е похитила Конституцията, а новата сглобка иска да монополизира всички правомощия. Законите им пречат да разгърнат властовия си произвол, но следва да разберат, че подкопавайки демократичната конструкция, тя може да рухне върху тях. Надявам се да го осъзнават, подчерта още президентът Радев.

По думите на държавния глава, за да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията, кризите и конфузията около продажбата на държавните имоти, властта режисира скандали. „Но тази димна завеса не издържа на напора на фактите и не може да даде отговор къде отидоха уверенията, че няма да има поскъпване заради прибързаното въвеждане на еврото и как ще запълват растящата дупка в бюджета?“, посочи президентът. Държавният глава отбеляза необходимостта от отговори и на въпросите защо управляващите са поискали и получили авансово данъците от банките за 2026 година и защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията, включително и през всичките им воаяжи в чужбина.

На журналистически въпрос за провелата се среща в Аляска между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин, Румен Радев посочи, че тя възстановява диалога и надеждата за мир. „Предстои обаче да наблюдаваме метаморфозите на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир чрез сила, без да си дават никаква сметка за реалностите“, заяви президентът. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, повече жертви и по-голяма загуба на територия, подчерта още държавният глава.

Facebook

Twitter



Shares