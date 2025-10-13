Радев: Изборите в Пазарджик са олицетворение на превзетата държава и еманация на покварата в българската политика

В същото време резултатът от промените в службите за сигурност води до все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публични ресурси и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, както не научихме и за източването на магистрала „Хемус“ при правителството на Борисов.

В случая не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава. И ако ние не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж. Ще продължим тихичко да си обедняваме.

Призовавам ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства по казуса със защитения свидетел по разследването срещу кмета на Варна. Верни ли са публикациите, че украински гражданин е дал показания и срещу кого? Смущаваща е информацията за работата на ДАНС по случая и публикациите, че в началото на юли изпълняващият функциите председател на ДАНС издава заповед за екстрадиране и за налагане на забрана за влизане в страната на този човек, заради обществено опасна дейност и пране на пари във Варна. Ако това е вярно, в регионалната дирекция на ДАНС във Варна трябва да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване. Призовавам ресорната комисия в Народното събрание да изясни и дали само две седмици по-късно същият изпълняващ функциите председател на ДАНС си отменя собствената заповед и го връща в България. Това е абсолютен прецедент и на фона на стотици издавани забрани за много години назад, досега няма друг подобен случай. Това повдига логичния въпрос кой е натиснал изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо?

По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание. Към мен информация по този казус не е постъпвала. Всички развития обаче сочат към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цели.

