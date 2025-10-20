Радев и Шуйок: България и Унгария ще продължат да работят заедно за всестранното задълбочаване на двустранното партньорство и укрепването на сигурността и стабилността в Европа

България трябва да бъде и ще остане надежден партньор при транзита на енергийни ресурси за Унгария, подчерта държавният глава Румен Радев по време на срещата си в София със своя унгарски колега президента Тамаш Шуйок

България и Унгария ще продължат да работят заедно за всестранното задълбочаване на двустранното партньорство и укрепването на сигурността и стабилността в Европа. Това беше общата позиция на президента Румен Радев и на неговия унгарски колега Тамаш Шуйок, които проведоха среща днес в София. Тамаш Шуйок е на официално посещение у нас по покана на българския държавен глава. През настоящата година се навършват 105 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Унгария, а през вчерашния първи ден от официалната визита бе отбелязан Деня на българо-унгарското приятелство – 19 октомври.

По-рано през деня Тамаш Шуйок беше посрещнат от Румен Радев с церемония на площад „Св. Александър Невски“. В църквата „Св. София“ двамата държавни глави положиха цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство. На „Дондуков“ 2 Румен Радев и Тамаш Шуйок проведоха среща на „четири очи“, след която ръководиха пленарни разговори между официалните делегации на двете страни.

„Отношенията между България и Унгария бележат възходящо развитие и споделяме сходни позиции по редица въпроси от европейския и международен дневен ред“, подчерта в изявлението си след пленарните разговори президентът Румен Радев. Българският държавен глава припомни своето посещение в Унгария през миналата година, като отбеляза, че визитата на унгарския му колега у нас е отлична възможност за надграждане на конструктивния диалог между двете страни.

„Поздравявам президента Тамаш Шуйок за рационалната и последователна позиция на Унгария, от която тя не се отклони, по отношение на продължаващата война в Украйна“, посочи Румен Радев по време на пленарните разговори. „Това е позицията за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация във въоръжаването и продължаването на войната“, заяви българският държавен глава и напомни за позицията си, че това ще доведе до още повече жертви, още по-големи разрушения и загуби на територия в Украйна. По думите на Румен Радев в резултат на тази рационална позиция на Унгария съвсем естествено е Будапеща да бъде домакин на очакваната от всички среща между президентите Тръмп и Путин.

„Със своите усилия да диверсифицира доставките на природен газ за региона и Европа и с изграждането на нови интерконектори с нашите съседи България вече се превърна във важен център на енергийна сигурност“, подчерта Румен Радев. Държавният глава заяви, че България трябва да бъде и ще остане надежден партньор при транзита на енергийни ресурси за Унгария. „Споделяме и убеждението, че ядрената енергетика е надежден и устойчив източник на енергия, който ще влияе върху развитието на ЕС“, отбеляза още президентът.

Сред темите, обсъдени по време на разговорите, бе процесът на разширяване на Европейския съюз, като Румен Радев посочи, че България остава един от важните двигатели за европейската интеграция на страните от Западните Балкани. Президентът Радев призова унгарската страна, която има традиционни приятелски и възходящи икономически отношения с Република Северна Македония, също да помогне на югозападната ни съседка да преустанови натиска и дискриминацията срещу сънародниците ни и да изпълни европейския консенсус и впише българите в своята конституция, което е неотменимо условие за започване на преговори за членство в ЕС.

Президентът подчерта възходящото развитие на търговско-икономическите отношения между България и Унгария, като отбеляза, че Унгария е сред водещите чужди инвеститори в нашата страна и стокообменът бележи устойчив ръст. През периода януари–май 2025 г. двустранната търговия между България и Унгария възлиза на 990,2 млн. евро, което представлява ръст от 3,6% спрямо същия период на 2024 г. „Можем да се възползваме от опита на Унгария за привличането на стратегически инвеститори от цял свят, които търсят както сигурност за своя бизнес, така и гарантирането на сигурността на местните граждани и в европейските градове“, посочи президентът по време на разговорите.

Румен Радев открои общата позиция на България и Унгария, че енергийната, транспортната, дигиталната и научната свързаност са важно условие за икономическото развитие на Европейския съюз. Затова двете страни работят активно в тази област, както и засилват сътрудничеството си в сферата на науката, образованието, културата, индустрията, високите технологии и производствата с висока добавена стойност.

„Българската общност в Унгария е здрав мост между нашите народи от векове“, подчерта още държавният глава и изрази признателност за включването на ръководствата на Дружеството на българите в Унгария и Българското републиканско самоуправление в Унгария в състава на официалната унгарската делегация за визитата в страната ни. Румен Радев открои усилията на унгарската страна за запазване на националната идентичност и култура на българите, живеещи в Унгария, както и за опазването на българската военна памет и военни гробища в Унгария от времето на Втората световна война. Президентът припомни също така за значението на открития през 2024 г. от него и от президента Тамаш Шуйок Български образователен и културен център в Будапеща. Преди дни традициите на българското градинарство в Унгария беше вписано в Националния регистър за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.

Държавният глава отбеляза важното значение на подкрепата на Унгария за членството на страната ни в Шенген по време на унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз. По думите на Румен Радев България и Унгария си сътрудничат ползотворното и конструктивно в сферата на отбраната и сигурността, борбата срещу трансграничната престъпност, нелегалната миграция и в опазването на външните граници на Европейския съюз.

„България е много важен съюзник за Унгария, а приятелството на президента Румен Радев оценявам както аз, така и цялата унгарска държава. Това приятелство и тази дружба се чувстват не само на най-високо държавно ниво, но и в обществените и политическите връзки във всеки един аспект“, посочи от своя страна унгарският президент Тамаш Шуйок.

Шуйок открои значението на партньорството с България в транзита на природен газ за Унгария и изрази подкрепата на страната си за скорошно членство на България Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

По думите на унгарския президент войната не е решение за разрешаването на който и да е конфликт, независимо дали става въпрос за военния конфликт в Украйна или Близкия изток. „Изключително сме горди, че Будапеща ще бъде домакин на срещата между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин“, подчерта още президентът Шуйок и изрази надежда тя да бъде стъпка към постигането на мирно решение в Украйна.

