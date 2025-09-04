Радев: Гулянци е град със сърдечни жители и задружна общност, която цени приемствеността и взаимното уважение

Истинският облик на Гулянци са гостоприемните и сърдечни жители на града, както и силната общност, която цени приемствеността, взаимното уважение и със задружни усилия се е научила да преодолява всякакви предизвикателства. Това заяви президентът Румен Радев в приветствието си по повод отбелязването на 51 години от обявяването на Гулянци за град. По покана на кмета Лъчезар Яков държавният глава посети града и поздрави жителите за празника.

Президентът посочи, че годишнината е повод да се отдаде почит към поколенията, които с обич, мисъл за бъдещето и всеотдайност са изградили населеното място. „Техният пример ни припомня какво означава дълг, грижовност, далновидност“, заяви Румен Радев. Той допълни, че жителите на Гулянци възпитават младите хора в дух на трудолюбие и уважение към традициите.

Гулянци ражда хора с талант, а не гости, дошли по поръчка да правят провокации, посочи още държавният глава в приветствието си на площад „Свобода“.

