Радев: България и Ливан споделят общ стремеж за активизиране на диалога между институциите и между представителите на бизнеса

България е солидарна с усилията на Ливан в подкрепа на мира, сигурността и стабилизирането на Близкия изток, които са от изключително значение и за ЕС, заяви президентът след среща в София със своя ливански колега Жозеф Аун

България и Ливан споделят общ стремеж за активизиране на диалога между институциите на двете държави и между представителите на бизнеса. Визитата на президента на Република Ливан Жозеф Аун в София по повод предстоящото отбелязване на 60-годишнината от установяване на двустранните дипломатически отношения е израз както на приятелските отношения между България и Ливан, така и дава възможност за разширяване и задълбочаване на двустранното партньорство във всички области от взаимен интерес. Това заяви президентът Румен Радев, който проведе среща в София днес с ливанския си колега генерал Жозеф Аун. Президентът на Ливан е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава.

В изявлението си след пленарните разговори президентът Радев подчерта, че официалната визита на президента Аун се случва в динамичен и сложен момент в регионален и глобален план. По думите на българския държавен глава безпрецедентната по мащаби ескалация на напрежението в региона на Близкия изток и започналите дълбоки промени в регионалната архитектура за сигурност открояват значението на Ливан за гарантиране на политическата и икономическа стабилност в региона. Българският президент открои личните усилия на генерал Аун за връщането на страната по пътя на мира, просперитета и сигурността като изключително важни за целия регион.

България е солидарна с усилията на Ливан в подкрепа на мира, сигурността и стабилизирането на Близкия изток, които са от изключително значение и за ЕС, подчерта още президентът Румен Радев. Във връзка с това България може да играе важна роля за възстановяването и икономическото развитие на Ливан, посочи Румен Радев и потвърди готовността на страната ни да подкрепи Ливан за засилване на институционалното партньорство с Европейския съюз на предстоящия Съвет за асоцииране ЕС-Ливан.

Като особено перспективни области за задълбочаване на двустранните отношения двамата президенти посочиха икономиката и търговията, насърчаването на взаимните инвестиции, развитието на високи технологии и изкуствен интелект, културата и образованието, включително обучението на военни медици. И Румен Радев, и Жозеф Аун отбелязаха, че съществува значителен потенциал за надграждане на партньорството извън традиционните ниши на сътрудничество и съществено увеличаване на двустранния икономически обмен, който достига 175 милиона евро.

Обща бе и позицията за необходимостта от актуализиране на правно-нормативната база, която регламентира двустранното сътрудничество и бе отправен апел към правителствата на двете страни за създаване на съвместна комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която да създаде стабилна институционална рамка и да засили прагматизма в партньорството между България и Ливан.

„За да се случи всичко това е необходимо да създадем по-добри условия за хората и бизнесите от двете страни, за да могат да комуникират много по-лесно. Затова нашето очакване е да се възстанови пряката въздушна линия между Бейрут и София“, заяви българският президент.

Президентът Жозеф Аун подчерта историческите връзки в отношенията между двете държави и двата приятелски народа и напомни, че визитата му цели очертаването на конкретни бъдещи измерения за активизиране на двустранното партньорство, за което е необходимо актуализирането и на правно-нормативната рамка. Жозеф Аун отбеляза и необходимостта от възстановяването на пряката самолетна линия между София и Бейрут, което би улеснило комуникацията между бизнеса, туризма и двустранното сътрудничество в различни области. Възможността Ливан да използва опита на България в областта на военната медицина също бе откроена от президента Аун.

По-рано през деня Жозеф Аун беше посрещнат от Румен Радев с церемония на площад „Св. Александър Невски“, където отдаде почит пред Паметника на незнайния воин. На „Дондуков“ 2двамата държавни глави проведоха среща на „четири очи“, след която ръководиха пленарните разговори между официалните делегации на двете страни.

