Работна среща на министър Митов с виетнамския министър на обществената сигурност генерал Лъонг Там Куан

Министрите подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпленията

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов разговаря днес с генерал Лъонг Там Куан, виетнамски министър на обществената сигурност. Срещата бе организирана в контекста на официалната визита в България на генералния секретар на Комунистическата партия на СР Виетнам генерал То Лам.

Двамата министри участваха в пленарните разговори на делегациите, водени от министър–председателя Росен Желязков и от ген. То Лам, след което подписаха Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществената сигурност на Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпленията.

На двустранния разговор министър Митов и министър Лъонг подчертаха отличните отношения между България и Виетнам, издигнати на стратегическо ниво. Те споделиха висока оценка за двустранния обмен в областта на вътрешните работи, както и удовлетворение от подписването на меморандума, който допълва договорноправната рамка на сътрудничеството и дава възможност за обмен на информация и опит в област от ключова важност за общата сигурност. Двамата обмениха конкретни идеи за съвместна работа, между които засилено сътрудничество по линия на полицейското обучение, обмен на опит по бойни изкуства, подкрепа в рамките на международни форуми и други.

Генерал Лъонг отправи покана към министър Митов за посещение във Виетнам, в рамките на което да бъде подписан съвместен план за действие.

Facebook

Twitter



Shares