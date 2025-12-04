четвъртък, декември 4, 2025
България

Работна среща на министър Митов с посланика на Обединеното кралство

В рамките на разговора, провел се днес в Министерството на вътрешните работи, бяха обсъдени двустранното сътрудничество в областта на вътрешните работи и възможностите за неговото задълбочаване и надграждане.

И от двете страни беше дадена висока оценка на проведената през ноември съвместна операция за проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки.

Постигнато беше съгласие за провеждането на нова операция за пресичане на трансграничната престъпност и в началото на 2026 г.

Министър Дилов: Франция е сред водещите търговски партньори на България

Премиерът Желязков: Това е бюджетът, който гарантира плавен преход към еврото без инфлационни шокове

България и Монголия подписаха спогодби за автомобилни и въздушни превози

