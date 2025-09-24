Работна среща на министър Митов с националния координатор по въпросите на миграцията на Дания

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов разговаря днес с Николай Хейберг Петерсен, специален посланик по конвенциите към правителството на Кралство Дания и национален координатор по въпросите на миграцията.

Визитата е част от поредица срещи на датската делегация в различни държави членки на ЕС с цел обсъждане прилагането на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) в контекста на актуалната ситуация в глобален план. Темата е свързана в по-широк контекст със стартиралата активна дискусия на ниво ЕС относно използването на иновативни решения в областта на миграцията.

По време на срещата двете страни обмениха мнения за възможностите за по-ефективно прилагане на принципа на субсидиарност при постановяване на съдебни решения в случаи, които имат отношение към гарантирането на вътрешната сигурност и обществения ред. България и Дания изразиха сходни позиции относно необходимостта от постигане на справедлив баланс между спазването на индивидуалните права и интереса на обществата на държавите-членки на ЕС от съблюдаване върховенството на закона.

На срещата присъства и посланикът на Кралство Дания в България Н.Пр. Флеминг Стендер.

