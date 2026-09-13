Гражданският договор предлага повече гъвкавост, но не осигурява същите права и защита като трудовия договор

Работата на граждански договор е често срещана форма за възлагане на конкретни услуги или задачи. Тя се използва от фирми, свободни професионалисти и хора, които извършват допълнителна или еднократна дейност. Важно е обаче да знаем, че гражданският договор не е трудов договор и правилата при него са различни.

Какво представлява гражданският договор?

Под „граждански договор“ обикновено се разбира договор, сключен по правилата на гражданското право – например договор за изработка или за извършване на определена услуга.

При него основният акцент е върху конкретния резултат или възложената дейност, а не върху предоставянето на работна сила при установено работно време, работно място и трудова дисциплина.

Страните обичайно са възложител и изпълнител, а не работодател и служител.

Каква е разликата между граждански и трудов договор?

При трудовия договор служителят работи под ръководството и контрола на работодателя и разполага с правата, предвидени в Кодекса на труда.

При гражданския договор отношенията между страните са по-свободни и се определят основно от постигнатото между тях споразумение и приложимото гражданско законодателство.

Това означава, че работещият по граждански договор няма автоматично правата на служител по трудово правоотношение – например платен годишен отпуск, правила за работното време и почивките или обезщетенията, характерни за трудов договор.

Плащат ли се осигуровки при граждански договор?

Да, в определени случаи се дължат осигурителни вноски. Дали и какви осигуровки трябва да бъдат внесени зависи от размера на възнаграждението, нормативно признатите разходи и от това дали лицето е осигурено на друго основание.

Затова не е правилно да се приема, че гражданският договор винаги означава работа „без осигуровки“.

Дължи ли се данък?

Доходите, получени по граждански договор, по правило подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица. При определянето на облагаемия доход могат да се прилагат нормативно признати разходи според вида на дейността.

В зависимост от конкретния случай авансовият данък може да бъде удържан от платеца на дохода, а получените суми може да трябва да бъдат посочени и в годишната данъчна декларация.

Имаме ли право на платен отпуск?

Една от съществените разлики е, че при граждански договор няма гарантирано право на платен годишен отпуск по Кодекса на труда.

Същото важи и за редица други права, които законът предоставя на работещите по трудово правоотношение. Затова преди подписването е важно внимателно да бъдат проверени условията в самия договор.

Може ли гражданският договор да прикрива трудово правоотношение?

Наименованието на договора само по себе си не е достатъчно, за да определи характера на отношенията.

Ако човек фактически предоставя работна сила като служител – например има определено работно време и място, изпълнява постоянни задължения и работи под контрола на работодателя – може да възникне въпрос дали отношенията не трябва да бъдат оформени като трудово правоотношение.

Затова гражданският договор не трябва да се използва просто като заместител на трудовия, когато реално са налице характеристиките на трудова заетост.

Какво да проверим преди да подпишем?

Преди подписване обърнете внимание на точното описание на задачата, размера и начина на плащане, срока за изпълнение, условията за приемане на извършената работа, отговорността на страните и начина за прекратяване на договора.

Добре е предварително да бъде изяснено и кой ще удържа и внася дължимите данъци и осигуровки.

Граждански или трудов договор – кое е по-добре?

Няма универсален отговор. Гражданският договор може да бъде подходящ при еднократни задачи, конкретни проекти и самостоятелно предоставяни услуги. Трудовият договор обаче предоставя значително по-широка законова защита, когато става въпрос за постоянна работа като част от организацията на работодателя.

Най-важното е договорът да отговаря на реалния характер на извършваната работа, а не само на предпочитанието на една от страните.