Язовирите в страната са с най-висока запълняемост за последните 8 години

Водните количества в реките може да се повишат през почивните дни, но се очаква да останат под праговете за внимание

Комплексните и значими язовири в България са запълнени на 68,28%, като наличният воден ресурс е с над 15% повече спрямо същия период на миналата година. По данни на Министерството на околната среда и водите това е най-високото ниво на запълване за последните осем години.

Към 10 септември 2026 г. общият завирен обем в наблюдаваните язовири достига 4 462,9 млн. куб. метра.

Най-висока е запълняемостта на язовирите, използвани основно за питейно-битово водоснабдяване – 82,33%. Водоемите за производство на електроенергия са на 73,86%, тези за напояване – на 52,39%, а язовирите за резервно питейно-битово водоснабдяване – на 47,90%.

През почивните дни се очакват валежи в повече райони на страната. В събота и неделя са възможни и повишения на речните нива, но според прогнозата водните количества ще останат под праговете за внимание.

МОСВ продължава да наблюдава водните ресурси и хидрометеорологичната обстановка и призовава местните власти да следят прогнозите и да прилагат мерките, предвидени в плановете за управление на риска от наводнения.

Министерството управлява водните ресурси в 52 комплексни и значими язовира в страната.