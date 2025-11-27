Язовирите в областите Благоевград и Кюстендил разполагат с необходимите свободни обеми

Във връзка с метеорологичната обстановка и обилните валежи от дъжд на територията на областите Благоевград и Кюстендил информираме, че язовирите, които се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД разполагат с необходимите свободни обеми за поемане на водни маси и се спазват определените им контролни обеми.

От страна на дружеството са предприети всички възможни действия с цел превенция от наводнения, като е осигурено и денонощно наблюдение на обектите.

Контролирано се изпуска единствено яз. „Бели брег“, като водата от него се стича по дере, което не преминава през урбанизирани територии и постъпва директно в р. Струма. В района на с. Ръждак „Напоителни системи“ ЕАД стопанисва изравнител „Свобода 2 Ръждак“, от който по напоителен канал се изпуска вода от около 10 л/секунда. Каналът също не минава през урбанизирани територии и водата постъпва директно в река Струма.

Към момента река Струма разполага с необходимия капацитет за поемане и провеждане на изпусканите в нея водни маси.

„Напоителни системи“ ЕАД клон „Струма-Места“ не предвижда контролирано изпускане на други водоеми на територията на засегнатата от бедственото положение община поради факта, че те са празни.

