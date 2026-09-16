Ямбол ще бъде домакин на тазгодишното издание на Националния Био Фест 2026

В периода от 25 до 27 септември 2026 г., Министерството на земеделието и храните организира тазгодишното издание на Националния Био Фест 2026, на което сертифицирани български биопроизводители ще представят продукцията си.

Събитието е част от инициативите на Министерството за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. В рамките на Националния Био Фест ще се представи разнообразие от българското биологично производство, като форумът ще даде възможност и за директна среща между производители и потребители.

По време на трите фестивални дни гостите ще могат да се запознаят с продукти на сертифицирани български биопроизводители, както и да участват в безплатни дегустации, кулинарни демонстрации и творчески активности. Предвидена е и богата музикална програма. Откриването на събитието се предвижда да бъде на 25 септември 2026 г.

Министерството на земеделието и храните кани сертифицираните биопроизводители от страната да се включат в Националния Био Фест 2026. За участие може да се регистрирате на имейл: bestof90ss@gmail.com