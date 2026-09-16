Анализът представя динамиката на основните макроикономически показатели и актуалните тенденции в икономиката на страната

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика за август 2026 г., който представя актуална информация за движението на основните макроикономически показатели.

Документът обобщава наличните икономически данни, публикувани до 17 август 2026 г., и проследява ключови показатели и тенденции, които дават представа за състоянието и развитието на българската икономика.

Месечните обзори предоставят систематизирана информация за икономическата среда и могат да бъдат използвани от бизнеса, анализатори и граждани, които следят развитието на основните икономически показатели.

Пълният анализ за август 2026 г. е достъпен на страницата на Министерството на финансите:

Месечен обзор на българската икономика – Министерство на финансите