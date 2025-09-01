Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за юли 2025 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на юли 2025 г. възлиза на 61 018,6 млн. лева, като бележи увеличение със 6 686,2 млн. лв. спрямо края на юни 2025 г., което основно се дължи на постъпленията от емитираните през месеца държавни облигации на международните капиталови пазари.

Вътрешните задължения са 11 526,2 млн. лева, а външните 49 492,5 млн. лева.

Съотношението „дълг на подсектор „Централно управление“/БВП[2]“ възлиза на 27,9%, като бележи увеличение с 3,0 процентни пункта спрямо нивото му от предходния месец. Делът на вътрешния дълг спрямо БВП е 5,3%, а на външния дълг – 22,7%. В структурата на дълга на подсектора за юли 2025 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 18,9% и 81,1%.

В структурата на дълга по инструменти към 31 юли 2025 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 72,8%, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 17,8% и заемите – 9,4%. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (99,5%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (95,8%), дългът в щатски долари е с дял от 4,2%. В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 50,3%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 43,2%, от 1 до 5 г. – 6,4% и до 1 г. – 0,2%.

В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до 1 година е 5,0%, 21,7% – от 1 до 5 г., 41,6% – от 5 до 10 г. и 31,8% – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 юли 2025 г. е в размер на 1 071,5 млн. лева. Вътрешните гаранции са 260,0 млн. лева, а външните – 811,5 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,5%.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на юли 2025 г. достига до 60 736,7 млн. лева или 27,8% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 11 100,4 млн. лева, а външните – в размер на 49 636,3 млн. лева. Държавногарантираният дълг през юли 2025 г. възлиза на 1 121,4 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,5%.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

[1] Дългът на подсектор „Централно управление“ включва държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, както и дълга на институционалните единици, класифицирани в подсектор „Централно управление“ на сектор „Държавно управление“, в т.ч. държавни болници, държавни предприятия, ФГВБ, ФЛАГ, ФМФИ и др. Пълният списък на юридическите лица от подсектор „Централно управление“ може да бъде намерен ТУК

[2] Брутен вътрешен продукт за 2025 г. – съгласно Пролетна макроикономическа прогноза 2025 г. на МФ

