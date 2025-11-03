Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за септември 2025 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на септември 2025 г. възлиза на 61 073,6 млн. лева, като бележи намаление със 181,7 млн. лв. спрямо края на август 2025 г.

Вътрешните задължения са 11 685,3 млн. лева, а външните 49 388,4 млн. лева.

Съотношението „дълг на подсектор „Централно управление“/БВП[2]“ възлиза на 27,7%, като запазва нивото си от предходния месец. Делът на вътрешния дълг спрямо БВП е 5,3%, а на външния дълг – 22,4%. В структурата на дълга на подсектора за септември 2025 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 19,1% и 80,9%.

В структурата на дълга по инструменти към 30 септември 2025 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 72,6%, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 18,0% и заемите – 9,4%. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (99,7%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (95,9%), дългът в щатски долари е с дял от 4,1%. В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 49,4%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 43,6%, от 1 до 5 г. – 6,8% и до 1 г. – 0,2%.

В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до 1 година е 4,3%, 26,1% – от 1 до 5 г., 38,1% – от 5 до 10 г. и 31,6% – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 септември 2025 г. е в размер на 1 188,1 млн. лева. Вътрешните гаранции са 383,3 млн. лева, а външните – 804,8 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,5%.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на септември 2025 г. достига до 60 778,7 млн. лева или 27,5% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 11 242,5 млн. лева, а външните – в размер на 49 536,2 млн. лева. Държавногарантираният дълг през септември 2025 г. възлиза на 1 233,9 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,6%.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

[1] Дългът на подсектор „Централно управление“ включва държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, както и дълга на институционалните единици, класифицирани в подсектор „Централно управление“ на сектор „Държавно управление“, в т.ч. държавни болници, държавни предприятия, ФГВБ, ФЛАГ, ФМФИ и др. Пълният списък на юридическите лица от подсектор „Централно управление“ може да бъде намерен ТУК

[2] Брутен вътрешен продукт за 2025 г. – съгласно Есенна макроикономическа прогноза 2025 г. на МФ

