Промените са свързани с изцяло машинното гласуване, отчитането на резултатите и предвидения ремонт на устройствата

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация публикува за обществено обсъждане проект на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване с изискванията на Изборния кодекс и техническата спецификация.

Документът е разработен съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация.

Според министерството актуализацията е насочена към повишаване на прозрачността, яснотата и ефективността на процеса по удостоверяване на машините за гласуване.

Промените отразяват последните изменения в Изборния кодекс, свързани с изцяло машинното гласуване и отчитането на резултатите чрез отпечатване на протокола от техническото устройство за машинно гласуване (ТУМГ).

Измененията в методиката са свързани и с предвидения ремонт на устройствата за машинно гласуване в рамките на обявената от Централната избирателна комисия обществена поръчка.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане, като до 27 септември 2026 г. всички заинтересовани страни могат да изпращат становища. Те могат да бъдат подавани в деловодството на министерството или на електронен адрес docs@mig.government.bg.