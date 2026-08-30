Проверка на винетка по регистрационен номер: как да видим дали е валидна

Валидността на електронната винетка може да се провери онлайн само с регистрационния номер на автомобила и държавата на регистрация

Проверката на винетка по регистрационен номер е бърз начин да разберем дали автомобилът има активна електронна винетка и кога изтича тя. Това е особено полезно преди пътуване по платената републиканска пътна мрежа или когато не сме сигурни на коя дата е закупена винетката.

Официална онлайн проверка се предлага от Националното тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“. За справката са необходими регистрационният номер на превозното средство и държавата, в която то е регистрирано.

Как се прави проверка на винетка по регистрационен номер?

Най-сигурният вариант е да използваме официалната система на БГТОЛ.

Проверка на винетка в БГТОЛ

Стъпките са лесни:

Отворете официалния портал на БГТОЛ. Намерете секцията „Проверка на валидността“. Изберете държавата на регистрация на автомобила. Въведете регистрационния номер. Натиснете „Проверете сега“. Системата ще покаже информация за съответния тол продукт и неговата валидност.

Не е необходимо да създавате потребителски профил само за да направите тази справка.

Как правилно да въведем регистрационния номер?

При проверката е важно регистрационният номер и държавата на регистрация да бъдат посочени правилно. Именно с тези данни електронната система идентифицира превозното средство.

Ако автомобилът е регистриран в България, изберете България като държава на регистрация и въведете номера на автомобила.

Добре е да проверите внимателно въведените символи, особено ако правите справката непосредствено преди пътуване.

Може ли да проверим чужд автомобил?

Да. Според общите условия на Националното тол управление може да се направи справка по регистрационен номер и държава на регистрация дори когато проверяващият не е собственик на автомобила.

Това означава, че например можете да проверите дали автомобил, който предстои да използвате, има валидна електронна винетка.

Важно уточнение е, че онлайн справката има информативен характер и сама по себе си не представлява доказателство за заплащане на винетната такса.

Какво представлява електронната винетка?

Електронната винетка удостоверява заплащането на винетната такса за съответното превозно средство. Тя съдържа регистрационния номер, категорията на превозното средство, датата на плащане и срока на валидност.

Тъй като винетката е електронна, не е необходимо да се поставя хартиен стикер на предното стъкло.

Официалният портал предлага електронни винетки за превозни средства с допустима максимална маса до 3,5 тона.

Какво да направим, ако винетката излиза като невалидна?

Първо проверете отново регистрационния номер и държавата на регистрация.

Ако данните са правилни, но очаквате автомобилът да има валидна винетка, проверете потвърждението от покупката и срока на валидност.

Националното тол управление изрично посочва, че ако потребител установи, че заявената от него електронна винетка не е валидна, може да потърси информация чрез официалните канали за контакт.

На портала на БГТОЛ са посочени телефон 0700 10876 и имейл info@bgtoll.bg.

Можем ли да проверим кога изтича винетката?

Да. Целта на електронната справка е именно проверка на валидността на закупения тол продукт. В системата се поддържат статуси като активен, с изтекъл срок и неизползван.

Така проверката е полезна не само когато не помним дали имаме винетка, но и когато искаме да установим дали е време да закупим нова.

Трябва ли номерът да бъде същият като при покупката?

Да. Електронната винетка е свързана с данните за конкретното превозно средство, включително регистрационния номер и държавата на регистрация. Затова е важно информацията да бъде въведена внимателно още при покупката.

Проверка на винетка преди пътуване

Една проверка отнема съвсем малко време и може да спести неприятности по пътя. Особено разумно е да я направите, ако автомобилът се използва от повече от един човек, винетката е купена преди месеци или не помните точната дата на изтичането ѝ.

Най-важното е да използвате официалната система на БГТОЛ и да проверите внимателно регистрационния номер и държавата на регистрация.

Често задавани въпроси

Мога ли да проверя винетка само по регистрационен номер?

За официалната справка трябва да посочите регистрационния номер и държавата на регистрация.

Безплатна ли е проверката?

Да. Националното тол управление определя справките като публично достъпни безплатни регистри.

Трябва ли да се регистрирам в БГТОЛ?

За самата публична проверка на валидността не е необходимо да влизате в потребителски профил.

Мога ли да проверя винетката на автомобил, който не е мой?

Да. Официалните условия изрично позволяват такава справка.

Къде се прави официалната проверка?

В портала на Националното тол управление: БГТОЛ – проверка на валидността.