Проверка на Гражданска отговорност: как да разберем дали автомобилът има валидна застраховка

Проверка на Гражданска отговорност може да се направи онлайн само за няколко минути по регистрационен номер или други данни за автомобила

Гражданската отговорност е задължителна застраховка за автомобилистите в България. Ако не сме сигурни дали полицата на автомобила е активна, кога изтича или дали информацията за нея е отчетена правилно, можем да направим онлайн проверка на Гражданска отговорност чрез системата на Гаранционния фонд.

Къде се прави проверка на Гражданска отговорност?

Официалната онлайн справка се предоставя от Гаранционния фонд.

Чрез електронната система може да се направи справка за наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ за конкретно моторно превозно средство.

Това е особено полезно, когато:

искаме да проверим дали автомобилът има действаща застраховка;

наскоро сме сключили или подновили полицата;

купуваме автомобил втора употреба;

не разполагаме с полицата в момента;

искаме да проверим до кога е валидно застрахователното покритие.

Проверка на Гражданска отговорност по регистрационен номер

Един от най-удобните начини е чрез регистрационния номер на автомобила.

В електронната система на Гаранционния фонд се въвеждат необходимите данни за превозното средство и се следват указанията на страницата. При справката е важно регистрационният номер да бъде въведен точно, без разменени или пропуснати символи.

След извършването на проверката системата показва информация дали за автомобила е налице застрахователно покритие към съответния момент.

Може ли да проверим кога изтича Гражданската отговорност?

Справката на Гаранционния фонд позволява да се получи информация за застрахователното покритие на автомобила. Така собственикът може своевременно да провери статуса на полицата и да избегне период, в който автомобилът остава без задължителната застраховка.

Добра практика е да не чакаме последния момент за подновяване, особено ако използваме автомобила ежедневно.

Какво да направим, ако сме платили застраховката, но проверката показва проблем?

Ако сме сключили валидна полица, но данните в справката не отговарят на документите, с които разполагаме, първата стъпка е да проверим дали сме въвели правилно регистрационния номер и останалите данни.

Ако несъответствието остане, трябва да се свържем със застрахователя или посредника, чрез когото е сключена полицата, и да поискаме проверка.

Не е разумно да приемаме, че всичко е наред само защото разполагаме с платежен документ – при съмнение е добре информацията да бъде изяснена със застрахователната компания.

Какво става, ако автомобилът няма Гражданска отговорност?

„Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна застраховка в предвидените от закона случаи. Липсата ѝ може да доведе до санкции и други последици, определени от действащото законодателство.

Затова редовната проверка на Гражданска отговорност по регистрационен номер е един от най-лесните начини да се уверим, че автомобилът има необходимото застрахователно покритие.

Можем ли да проверим Гражданската отговорност на чужд автомобил?

Онлайн справката е полезна не само за собствения автомобил. Проверка може да бъде необходима например при покупка на употребявана кола или когато трябва да се установи застрахователното покритие на друго превозно средство.

При покупка на автомобил обаче справката за Гражданска отговорност е само една от необходимите проверки. Добре е отделно да бъдат проверени регистрационните документи, собствеността, техническото състояние и останалите важни обстоятелства около автомобила.

Колко често е добре да правим проверка?

Не е необходимо да проверяваме полицата постоянно. Полезно е обаче да направим справка след сключване или подновяване на застраховката, преди изтичането ѝ и при покупка на автомобил втора употреба.

Особено важно е да следим срока на валидност, ако плащането на застраховката е разсрочено, и да спазваме сроковете, посочени в полицата.

Често задавани въпроси

Безплатна ли е проверката на Гражданска отговорност?

Онлайн справката в системата на Гаранционния фонд може да бъде направена без необходимост да посещаваме офис на застраховател.

Мога ли да проверя Гражданска отговорност по номер на автомобила?

Да. Регистрационният номер е един от основните начини за извършване на справка за застрахователното покритие.

Трябва ли да посещавам застрахователен офис?

За самата онлайн проверка това не е необходимо. Ако обаче открием несъответствие между полицата и информацията в системата, е добре да се обърнем към застрахователя.

Какво да направя, ако няма данни за валидна полица?

Проверете отново въведената информация. Ако имате действаща полица, но тя не се отразява коректно, свържете се със застрахователната компания за изясняване на случая.

Проверка за минути, която може да спести проблеми

Проверката на Гражданска отговорност е бърз начин да се уверим, че автомобилът разполага с необходимото застрахователно покритие. Необходимо е да посетим официалната система на Гаранционния фонд, да въведем данните на автомобила и да проверим получения резултат.

Няколко минути онлайн са достатъчни, за да знаем дали полицата е активна и да реагираме навреме, ако има проблем или наближава необходимостта от подновяване.