Промени в състава на козметични продукти с цел защита на здравето

Съставката Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), използвана в някои гел лакове и гел системи за нокти, е класифицирана от Европейския съюз като токсична за репродукцията още през октомври 2023 г.

Забраната за нейното използване влиза в сила от 1 септември 2025 г. на територията на всички държави членки на ЕС.

Целта на тази мярка е да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве, като в обхвата на забраната попадат и други вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, които не се допускат за използване в козметични продукти.

Още след обявяването на предстоящата забрана, производителите са започнали да преминават към нови формули без тази съставка, като голяма част от продуктите на пазара вече са TPO-free.

След 1 септември 2025 г., при рутинни проверки на козметични обекти, ако се открият продукти, съдържащи TPO, Регионалните здравни инспекции ще издават предписания за тяхното спиране и изтегляне от употреба.

Facebook

Twitter



Shares