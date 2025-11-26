Промени в Кодекса на труда усъвършенстват нормативната уредба, свързана с колективното договаряне

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба, свързана с колективното договаряне.

Основната цел на промените е да се насърчи колективното договаряне на равнище отрасъл и бранш, с което да се повиши и обхватът на работещите, ползващи подобрени условия на труд.

Приетите промени са в отговор на наблюдаваната през периода 2011-2024 г. низходяща тенденция в броя на действащите колективни трудови договори. С промените се регламентират общите принципи и възможните инициативи, които държавата, съвместно със социалните партньори, да предприема за насърчаване на колективното договаряне. Установява се правомощието на Министерския съвет, в сътрудничество със социалните партньори, да приема план за насърчаване на колективното договаряне, който да включва конкретни мерки в тази област. Регламентира се действието спрямо лицата на колективните трудови договори, сключени на отраслово или браншово равнище, както и възможността договорите, сключени на това равнище или отделни техни клаузи да не се прилагат спрямо определени работодатели, за да може да се улесни воденето на преговори между социалните партньори. Установява се правомощие на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да извършва контрол за изпълнението на задълженията по колективен трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище.

С промените се осигурява съответствие на националното законодателство с изискванията на чл. 4 от Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

