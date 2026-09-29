Прокуратурата, ЦИК, МВР и ДАНС координират действията си за президентските избори

Институциите обсъдиха мерки за законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес и противодействие на нарушенията срещу избирателните права на гражданите

Ръководствата на Прокуратурата на Република България, Централната избирателна комисия (ЦИК), Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) проведоха работна среща във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

В срещата участваха временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, заместник-главният прокурор Магдалена Лазарова, председателят на ЦИК Георги Хорозов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

Присъстваха още заместник-председателите на ЦИК Исмаил Осман и Маргарита Махаева, секретарят на комисията Йорданка Ганчева, както и членове на Националното междуведомствено звено, сформирано във връзка с предстоящите избори.

Акцент върху превенцията на изборни нарушения

Основна тема на работната среща беше взаимодействието между институциите и координацията на действията им за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес.

Специално внимание беше отделено на превенцията и противодействието на нарушения и престъпления, свързани с изборното законодателство, както и на защитата на политическите права на гражданите.

Представителите на институциите обсъдиха и практически въпроси, свързани с обмена на информация, своевременното разглеждане на постъпващите сигнали и предприемането на необходимите действия в рамките на законовите правомощия на съответните органи.

Прокуратурата ще подкрепя действията срещу изборните престъпления

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова потвърди ангажимента на прокуратурата активно да подкрепя усилията на служителите на МВР и останалите държавни органи при противодействието на нарушения и престъпления, насочени срещу изборните права на гражданите.

По време на срещата беше подчертано значението на добрата междуинституционална координация и бързата реакция при установяването на нарушения.

Целта е да не бъдат допускани действия и практики, които биха могли да възпрепятстват свободното упражняване на избирателното право на българските граждани.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г., като ЦИК вече е приела хронограмата за организацията им и е определила чрез жребий поредните номера в бюлетината.