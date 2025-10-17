Програма на президента Румен Радев за 18 октомври

На 18 октомври, събота, президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев ще приветства курсантите от випуск-2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, които ще бъдат произведени в офицерско звание „лейтенант“.

В 10.00 часа във Военномедицинската академия ще се проведе тържествената церемония, на която 18 младежи и девойки от третия випуск военни лекари ще получат първите си офицерски пагони. Младите медици са завършили 6-годишния курс на обучение по тристранната програма на ВМА, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Президентът Радев ще връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец.

В Деня на военния парашутист – 18 октомври, от 12.30 часа държавният глава Румен Радев ще участва в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София. Президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния караул и ще отдаде почит на загиналите за Родината военни парашутисти.

Facebook

Twitter



Shares