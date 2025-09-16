Програма на президента Радев и вицепрезидента Йотова за 17 септември

На 17 септември, сряда, президентът Румен Радев ще участва в представянето на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността.

Организатор на форума е посолството на Република Чехия в България. Събитието, което е първо по рода си, ще се проведе в Централния военен клуб от 9.00 часа.

По-късно, от 11.30 часа държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в отбелязването на празника на град София, което ще се проведе на площад „Свети Александър Невски” в столицата.

