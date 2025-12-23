Програма на мирното посещение на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

По покана на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей и по решение на Св. Синод на БПЦ – БП Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще извърши своето първо мирно посещение, след избора и интронизацията си на патриаршеския престол на Българската православна църква.

Предлагаме и програмата на мирното посещение на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия.

Четвъртък, 25 декември 2025 г.

17:00 ч.: Посрещане на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил и на придружаващата го делегация във Вселенската патриаршия и Благодарствен молебен в храм „Св. Георги Победоносец“ – Фенер

18:00 ч.: Официално посрещане от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия

Петък, 26 декември 2025 г.

09:30 ч.: Тържествена света Литургия в храм „Св. Георги Победоносец“ и съслужение на двамата предстоятели – Вселенския патриарх Вартоломей и Българския патриарх Даниил

Събота, 27 декември 2025 г.

09:30 ч.: Света Литургия, предстоявана от Българския патриарх Даниил в българската църква „Св. Стефан“

Новини, снимки и видеоматериали от богослуженията и събитията, свързани с първото мирно посещение на Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия ще може да прочетете и видите в страницата на Св. Синод във Facebook, YouTube канала и официалния сайт на Българската православна църква.

