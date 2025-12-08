Проекти за къси вериги на доставка обединяват 444 земеделски стопани

При висок интерес приключи приемът по интервенция „Сътрудничество за къси вериги на доставка“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България 2023-2027 г.

Подадени са общо 27 заявления за подпомагане от признати групи и организации на производителите, както и от други обединения на земеделски стопани. Те са със заявена финансова помощ в размер на над 5, 650 млн. евро, при определен бюджет за приема в размер на 9,5 млн. евро.

Предвижда се по заявените проекти да си сътрудничат 444 регистрирани земеделски стопани, които ще предлагат пресни плодове и зеленчуци, мляко, месни и пчелни продукти директно на пазара, без посредник.

По подадените проекти са заявени разходи на стойност над 7,3 млн. евро, които са свързани основно със закупуване на специфично оборудване, необходимо за подготовка на продукцията за продажба, както и специализирани транспортни средства, с помощта на които стопаните ще могат да предлагат стоката си директно на крайния потребител.

Съгласно правилата по интервенцията, проектите ще се изпълняват за срок до 36 месеца.

