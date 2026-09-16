Проектът за Националната детска болница влиза в нов етап

Жалбата пред ВАС е оттеглена, а нова работна група ще прецизира заданието за бъдещото лечебно заведение

Проектът за изграждането на Националната детска болница влиза в нов етап, след като жалбата пред Върховния административен съд срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията за обществената поръчка е оттеглена.

Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на среща с Обществения съвет за Национална детска болница. На срещата беше представено и новото ръководство на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ), което вече е вписано и е поело управлението на дружеството.

„Слагаме край на забавянето и връщаме проекта в движение“, заяви Ивкова. По думите ѝ целта е в рамките на мандата да бъдат изградени както болницата, така и необходимата инфраструктура, като паралелно се работи за осигуряването на медицински специалисти.

Предстои прецизиране на заданието

Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство на ЗИКДБ. Поискано е и прекратяване на настоящата обществена поръчка, като са взети предвид решението на КЗК, резултатите от вътрешния одит и необходимостта заданието да бъде прецизирано с широко експертно участие.

Следващата стъпка е създаването на работна група с представители на ключови структури и на Обществения съвет. При подготовката на новото задание ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани със структурата на бъдещата болница.

Предвиждат се регулярни работни срещи, на които да бъдат обсъждани структурата и функциите на лечебното заведение, необходимите педиатрични звена, подготовката на медицински кадри и основните етапи за реализацията на проекта.

„Започваме нов етап – с прозрачност, експертиза и партньорство“, заяви проф. Елена Пенева-Златкова от новото ръководство на ЗИКДБ.

След прецизирането на заданието проектът ще продължи към следващите етапи, паралелно с планирането на прилежащата инфраструктура и подготовката за осигуряване на необходимите медицински специалисти.