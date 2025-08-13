Проектът на наредбата за прилагане на интервенцията за консервационно земеделие се обсъди с бранша в МЗХ

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева проведе в Министерството на земеделието и храните работна среща с браншовите организации за обсъждане на проекта на наредбата за прилагане на интервенция „Насърчаване на практики за консервационни обработки за устойчиво управление на почвите“, включена в Трето изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

„В началото на годината постъпи искане за обособяване на тази нова интервенция. Тя беше обсъдена в рамките на няколко работни групи и беше одобрена на проведеното на 12 март 2025 г. заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план. Интервенцията е включена в изпратеното до службите на Европейската комисия Трето изменение и стартирахме процеса по комуникация относно детайлите по интервенцията. Към днешна дата сме на финалния етап, в очакване на официалното одобрение на изменението“, посочи заместник-министър Василева при откриването на срещата.

Тя допълни, че МЗХ своевременно е предприело действия по разработване на проект на наредба за прилагане на интервенцията и поясни, че след като бъдат отразени всички бележки и препоръки, в прецизиран вид, проектът ще бъде качен за едномесечно обществено обсъждане.

„Така ще бъде възможно в началото на стопанската година всички земеделски стопани да са наясно какви са изискванията и условията по тази интервенция и ще могат да се подготвят навреме за кандидатстване по нея“, заяви заместник-министър Василева.

Новата интервенция е предназначена за насърчаване на устойчиво управление на почвените ресурси и намаляване на ерозията и деградацията на почвите. Тя ще се прилага на национално ниво, но от действието й ще бъдат изключени защитените зони по Натура 2000, както и териториите съгласно ДЗЕС 2.

Кандидати по интервенцията могат да бъдат активни земеделски стопани, регистрирани в ИСАК и в Националната информационна система по отпадъци, не по-късно от 1-ви април през първата година на кандидатстване.

Подпомагане ще се предоставя за изпълнение на доброволно поети ангажименти в обработваеми земи, на които се отглеждат земеделски култури от следните групи: зърнено-житни култури, зърнено-бобови култури, маслодайни култури, медицински и ароматни култури, едногодишни фуражни култури, многогодишни фуражни култури, на които земеделските стопани извършват селскостопанска дейност и обработки (консервационни обработки), чрез подходящи техники за култивиране.

Планираните за изпълнение дейности имат потенциал да постигнат баланс при употреба на азотосъдържащи торове при осъществяването на селскостопанска дейност:

Спазване на общи и специфични правила при ротация на културите в стопанството и на площите на земеделските парцели;

Прилагане на балансирано торене, въз основа на почвени проби и анализ на почвата;

Минимални почвени обработки, осигуряване на покривка през цялата година, като основа на консервационното земеделие и механизми за управление на необходимите хранителни вещества с намалена употреба на минерални торове (редуциране с 20 % на употребеното количество минерален азот) и др.

Стартирането на обсъждане на проекта на наредба със заинтересованите страни, преди окончателното одобрение на интервенцията в Трето изменение на СПРЗСР, цели да предостави своевременно информация за част от ангажиментите, като например:

Почвените проби трябва да бъдат взети преди засяване на едногодишната земеделска култура, но не по-рано от 1 август на текущата година и не по-късно от 15 май на годината на подаване на заявление за подпомагане. Почвените проби и анализът следва да са извършени от акредитирани лаборатории – https://www.nab-bas.bg/registar.html?field=1

Предвидена е възможност за прилагане на критерии за оценка и подбор на заявления за подпомагане, ако подадените заявления надвишават бюджета на интервенцията, който е с общ размер 65 млн. евро, а планираният годишен размер на финансовите средства е 21,6 млн. евро.

Интервенция „Насърчаване на практики за консервационни обработки за устойчиво управление на почвите“ ще бъде приложена за първи път в рамките на Кампания 2026.

