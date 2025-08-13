сряда, август 13, 2025
Последни:
България

Продължават действията на военнослужещите в борбата с пожарите в Пирин и община Сунгурларе

Редактор

За пореден ден днес, 13 август, военнослужещи от Сухопътните войски се включиха в борбата с огъня в Пирин планина и община Сунгурларе.

В овладяване на стихията в Пирин участват 20 военнослужещи със специализирана техника от 3-ти механизиран батальон, от състава на 3-то бригадно командване. Екипът, ръководен от лейтенант Камен Велков, вече е на терен и помага на пожарникари, горски и доброволци. Военнослужещите работят в изключително тежки атмосферни условия, в труднодостъпна местност с денивелация над 70 градуса.

Втори ден 30 военнослужещи със специализирана техника от 42-ри механизиран батальон на 2-ра механизирана бригада се включват в борбата с пожара в района на с. Скала, община Сунгурларе. Под ръководството на старши лейтенант Васил Тодоров военнослужещите действат в труднодостъпни участъци.

Интересно от мрежата

Вижте още

Министър Гуцанов към екипите на АКСУ и АСП за разкритите незаконни домове: Вие сте тихите герои

Редактор

МС одобри позицията на България за Съвета на ЕС в областта на научните изследвания

Редактор

Зам.-министър Младенов към световните шампионки по волейбол: Вие сте герои и вдъхновение

Редактор

Pin It on Pinterest