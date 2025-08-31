Продължава гасенето на пожара в Национален парк „Рила“ продължава

Днес над 65 души – служители на Национален парк „Рила“, пожарникари, горски и военнослужещи продължават борбата с огъня в района на местността „Белите камъни“.

Въпреки проливния дъжд през нощта, пожарът все още не е потушен. Днес гасенето е съсредоточено в участъци с горящи сухи дървета, храсти и клони. В субалпийския пояс, в посока върховете Капатник и Скачковец, сухата трева е изгасена. Екипите са разпределени на две основни групи, по периферията, за да не се допуска разпространението на огъня.

