Присъединяване на България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление на кризи

Заместник-министър Елена Шекерлетова проведе среща с директора на Европейския център за върхови постижения за гражданско управление на кризи в Берлин Йохана Сумувуори.

В рамките на срещата заместник-министър Шекерлетова предостави оригинал на писмо от името на министър Георг Георгиев и министър Даниел Митов за присъединяване на Република България към Центъра.

Директор Сумувуори поздрави България за гласуваното с единодушие на 20 ноември 2025 г. решение на Общото събрание за нейното присъединяване към Центъра. Тя високо оцени и усилията, които полага страната ни за повишаване на приноса си в гражданското направление на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).

Заместник-министър Шекерлетова представи напредъка на България по изпълнение на Компакта за засилване на гражданското измерение по линия на ОПСО. Българският дипломат подчерта, че членството в Центъра ще засили способностите на България за управление на граждански кризи посредством обмен на специфични практики и предоставяне на конкретни съвети и експертиза, основан на националните нужди.

Заместник-министър Шекерлетова отправи покана до директор Сумувуори за осъществяване на посещение в България в началото на 2026 г. за провеждане на дискусии по конкретните параметри на бъдещото партньорство.

Европейският център за върхови постижения в областта на управлението на кризи е със седалище в Берлин. Центърът е доставчик на услуги, който подкрепя своите понастоящем 24 членове и Европейската служба за външна дейност при изпълнението на техните ангажименти по Компакта за гражданската ОПСО. Фактическото членство на България ще стартира на 1 януари 2026 г.

