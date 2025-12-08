Приети са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2026 г.

Със свое решение правителството прие нови стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2026 година.

С решението се предлага също така отмяна на Решение № 786 на Министерския съвет от 2025 г. за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2026 година, поради оттеглянето на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., законопроекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и законопроекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., както и поради необходимостта новите стандарти да бъдат приведени в съответствие с новите основни бюджетни допускания и параметрите на проекта на бюджет за 2026 г.

Новите стандарти са разработени при спазване на действащото законодателство, като в тях е разчетено увеличението на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г., политиката по доходите за персонала – увеличение в размер на 10%, което не е за персонала, ангажиран на минимална работна заплата, както и във връзка с увеличението на максималния осигурителен доход.

Въз основа на така определените стандарти са разчетени и размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините, които са включени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г.

Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2026 г. са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.

