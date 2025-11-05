Приета е Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на териториални планове за управление на защитени зони

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на териториални планове за управление на защитени зони.

Новоприетата наредба заменя действащата до момента Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони от 2008 г., която се отменя.

С новата наредба подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с приетите в края на октомври 2023 г. изменения и допълнения на Закона за биологичното разнообразие, с които бяха определени органи за управление на мрежата Натура 2000 и изпълнението на Реформа 1 (C5.R1): „Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Плановете за управление ще се разработват на база специфичните и подробни цели на опазване на защитените зони и ще определят необходимите мерки за постигането им, насочени към съхраняване или възстановяване на типовете природни местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони, като при това се отчитат икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.

Целите на разработения нормативен акт са постигане на по-ефективно управление на Европейската екологична мрежа Натура 2000 в България, включване на всички заинтересовани страни в процеса, както и подобряването на условията за опазване на биологичното разнообразие.

