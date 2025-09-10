Приета е Национална стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г.

Правителството прие Национална стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г. и план за действие за изпълнение на стратегията.

Стратегическият документ е заложен в изпълнението на Реформа № 4 „Стратегическа рамка и план за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи“, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Стратегията и планът към нея имат за задача да формулират целите, стъпките и мерките за подобряване на общественото здраве, чрез осигуряване на достъп до първични здравни грижи, разширяване обхвата на извънболничната помощ и преодоляване на регионалния дисбаланс при осигуряване на комплексна здравна грижа.

Резултатите, които ще се постигнат със Стратегията и плана за нейното изпълнение са минимизирането на основните причини за заболеваемостта и смъртността в страната, а именно високият ръст на хронични незаразни болести и онкологични заболявания. Това от своя страна ще доведе до постигането на по-добро здраве за населението на страната.

